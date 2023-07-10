Новые автомобили на российском рынке формируют новые предпочтения у автоугонщиков. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал радио Sputnik, какие марки машин, вероятнее всего, будут угонять в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Среди отечественных авто популярностью у похитителей пользовались и будут пользоваться автомобили марки Lada. Здесь простое объяснение – именно этих отечественных автомобилей больше всего на рынке, соответственно, на них и приходится основная доля угона российских авто.

В то же время с увеличением доли китайских автомобилей на российском рынке, угонщики со временем переключатся и на марки машин из Поднебесной. В топе риска окажется, прежде всего, марка Kaiyi – полагает Шапарин. Это самый дешёвый седан. Его производство развернули на базе калининградского завода “Автотор”. Впрочем, специалист уточнил, что рост внимания автоугонщиков к китайским машинам будет появляться со временем – вместе с повышением спроса на “китайцев”.

Среди других топовых марок для угонщиков специалист назвал Hyundai Solaris, KIA Rio. Этих автомобилей было в своё время выпущено очень много. Также в числе наиболее угоняемых были и остаются Toyota Land Cruiser – на эту марку большой спрос в странах Закавказья.