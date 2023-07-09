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Генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков рассказал журналистам «РГ» о пользе и вреде кофе, основываясь на результаты исследований ученых. Данное исследование было опубликовано в научном издании Annual Review of Nutrition.

По словам специалиста, умеренное потребление кофе благотворно влияет на здоровье человека и даже снижает риск развития некоторых заболеваний. Однако злоупотребление этим напитком чревато возникновением сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии.

Степанюков подчеркнул, что потребление 3-5 стандартных чашек кофе в день не нанесет организму вреда. Умеренное количество данного напитка благотворно влияет на организм и способствует снижению риска возникновения рака молочных желез, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона.

Но людям, плохо переносящим кофеин, пить этот напиток не стоит из-за риска возникновения повышенной нервной возбудимости, возникновения бессонницы и тревожных состояний. Также следует ограничивать потребление кофе гипертоникам. Также менее 200 граммов кофе стоит употреблять беременным женщинам.

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