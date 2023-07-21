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Издание «Лента.ру» приводит комментарий гинеколога-эндокринолога Давида Айрапетова по поводу полового воздержания. По словам эксперта, длительное воздержание от сексуальных контактов не просто негативно влияет на самочувствие и здоровье человека, но и ухудшает репродуктивную функцию.

Специалист подчеркнул, что потребность человека в сексе заложена природой, поэтому половой акт влияет благотворно на организм. Во время секса у женщин производится гормон эстроген, а у мужчины тестостерон. К тому же, регулярная половая жизнь приводит к выработке гормонов счастья – эндорфина и серотонина.

Во время полового акта стимулируется кровоток в органах малого таза. Это является профилактикой процессов застоя крови в организме. Также минимизируется риск возникновения заболеваний репродуктивной системы. Процесс полового акта также способствует физическому укреплению организма.

А долгое воздержание негативно влияет на гормональный фон. У женщин может нарушаться менструальный цикл, происходит сбой в работе яичников и нарушается функция матки. У мужчин воздержание может приводить простатиту, эректильной дисфункции и проблемам с зачатием.

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