Эксперт в области американской политики Малек Дудаков заявил, что репутация президента США Джо Байдена существенно пострадает в результате провала украинского контрнаступления. По его словам, американский лидер вложил серьезный политический капитал в успех данной контроперации, включая вооружение и финансовую поддержку Украины.

Политический аналитик уверен, что неудача контрнаступления ВСУ должна повлечь за собой начало переговорного процесса между Российской Федерацией и США по поводу Украины. Среди самых вероятных вариантов станет заморозка конфликта по тем границам, которые выстроены на данный момент.

Но в то же время, считает Дудаков, Россия может оказаться от такого завершения военных событий, ведь сейчас на поле боя российские силы имеют значительное превосходство над ВСУ.

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что медленные темпы украинского контрнаступления являются серьезной угрозой для политики Байдена. В скором времени ВСУ могут оказаться в тупиковой ситуации. Это идет в разрез со стратегией, заявленной Байденом, предусматривающей выделение Киеву миллиардов долларов в качестве военной помощи.