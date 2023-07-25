ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт в области американской политики Малек Дудаков заявил, что репутация президента США Джо Байдена существенно пострадает в результате провала украинского контрнаступления. По его словам, американский лидер вложил серьезный политический капитал в успех данной контроперации, включая вооружение и финансовую поддержку Украины.

Политический аналитик уверен, что неудача контрнаступления ВСУ должна повлечь за собой начало переговорного процесса между Российской Федерацией и США по поводу Украины. Среди самых вероятных вариантов станет заморозка конфликта по тем границам, которые выстроены на данный момент.

Но в то же время, считает Дудаков, Россия может оказаться от такого завершения военных событий, ведь сейчас на поле боя российские силы имеют значительное превосходство над ВСУ.

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что медленные темпы украинского контрнаступления являются серьезной угрозой для политики Байдена. В скором времени ВСУ могут оказаться в тупиковой ситуации. Это идет в разрез со стратегией, заявленной Байденом, предусматривающей выделение Киеву миллиардов долларов в качестве военной помощи.

Вам может понравиться

Полковник США Макгрегор: ВСУ потеряли склады с западным оружием при ударе ВС РФ по Одессе

На складах в Одессе и области, по которым российские ВС наносили удары на протяжении 3 ночей подряд, хранилось огромное количество поставленного Киеву оружия. Все оно уничтожено, заявил бывший советник министра

Похудевшего Николая Баскова заподозрили в пластике и сравнили с Киркоровым

46-летний популярный певец Николай Басков поделился своими новыми черно-белыми фотографиями в социальных сетях, на которых он позирует лежа на кресле в коротких шортах и футболке. Фанаты отметили его красивую подтянутую

Госдума предлагает разрешить срочникам заключать контракты на год при мобилизации и военном положении

Депутаты Государственно Думы Российской Федерации предлагают разрешить солдатам, проходящим срочную службу в армии, подписывать контракты с Министерством обороны России о прохождении дальнейшей службы. Соответствующие поправки к законопроекту об изменении призывного