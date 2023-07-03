Отдых в Турции для россиян стал примерно на 20 процентов дороже. На столько подняли цены за свои услуги отели и авиакомпании этой страны для туристов из России. Однако с геополитической ситуацией это никак не связано. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян.

В эфире радио “Комсомольская правда” специалист уточнил, что изменения коснулись всех рынков, которые выкупают туры в Турцию на короткие сроки. Мкртчян указал, что россияне, например, приезжают на отдых в эту страну только несколько месяцев в году: с апреля по октябрь. В остальные месяцы их нет. В то же время европейские туристы посещают Турцию круглый год и, соответственно, выкупают гостиницы на все 12 месяцев. Именно поэтому для них установлены цены ниже, чем для российского рынка.

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ добавил, что отдых в Турции стал дороже не только для россиян. Изменения коснулись казахского, туркменского, узбекского, азербайджанского и других рынков.

Несмотря на повышение цен для российских туристов, Турция остаётся одним из наиболее популярных направлений для зарубежного отдыха. Ранее сообщалось, что по подсчётам властей Антальи, за первые полгода знаменитую туристическую провинцию Турции посетили 1,3 миллиона человек. Причём более 25 процентов составили именно гости из России – их оказалось больше, чем туристов из других стран.