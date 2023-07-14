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Нарушения режима сна негативно влияют не только на состояние здоровья, но и на продуктивность человека. Аналитик маркетплейса «Сон.ру» Максим Рыжов сообщил, что по результатам исследований работодатели теряют по 3,5 триллиона рублей ежегодно, так как платят зарплату регулярно недосыпающим сотрудникам.

Между тем, из-за дефицита сна они менее продуктивны и делают меньше работы, чем коллеги, которые хорошо высыпаются. Зарплату же приходится платить всем одинаковую.

Рыжов назвал и другие негативные последствия недосыпа – появление под глазами темных кругов, старение кожи, тусклый цвет лица. Также дефицит сна сказывается на когнитивных способностях, провоцирует депрессивные состояния, ослабляет иммунитет и провоцирует быстрое развитие хронических заболеваний.

Нельзя назвать хорошим явлением и избыток сна. В этом случае человек становится вялым, страдает от головных болей, а также может впадать в депрессию.

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