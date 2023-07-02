Военный эксперт Алексей Леонков очень тонко намекнул о будущем частной военной компании ЧВК «Вагнер». Об этом в своем материале сообщает «Царьград» со ссылкой на Телеграм-канал известного эксперта.

Эксперт Леонков буквально написал следующее: «Очень тонкий намёк. На Зольной улице в Питере демонтировали вывеску “ЧВК Вагнер Центр”». По словам представителей центра, причиной демонтажа вывески стал якобы переезд основной части компании в другое место. При этом сотрудники организации отмечают, что «ЧВК Вагнер Центр» обязательно продолжит свою деятельность, но уже «на других площадках и в новом формате».

После событий, связанных с неудавшимся мятежом, вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его организации появилось много загадок. Сообщается, что пока бойцы частной военной компании в срочном порядке переезжают на новое место в Белоруссию, самого Пригожина якобы видели в Москве и Санкт-Петербурге. Вероятнее всего, разгадка данных событий наступит уже в ближайшем будущем, отмечает автор материала.