Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт по правильному питанию, врач-нутрициолог Светлана Маломуж поделилась информацией о важности продуктов-пробиотиков для организма человека. Главный акцент она сделала на продуктах, способных улучшить функцию мозга. По словам специалиста, для здоровой мозговой активности в рационе человека должны быть кисломолочные продукты, живые йогурты, ферментированные фрукты и овощи, квашеная капуста.

Нутрициолог подчеркнула, что если ранее человек не употреблял вышеуказанные продукты, то вводить их в рацион стоит небольшими порциями, чтобы организм привык к ним. Потому что употребление таких продуктов в большом количестве без подготовки может привести к вздутию и дискомфорту в желудке. Ведь имеющиеся в них бактерии выделяют газы, способствующие появлению вышеперечисленных симптомов.

Также очень важно следить за правильным хранением таких продуктов. В случае употребления их в испорченном виде можно добиться не пользы для организма, а наоборот – нанести ему вред.

Вам может понравиться

Гонщик Норрис разбил трофей Ферстаппена, полученный за победу на Гран-при Венгрии «Формулы-1»

23 июля гонщик McLaren Ландо Норрис случайно разбил трофей пилота Red Bull Макса Ферстаппена, который он получил за победу на Гран-при Венгрии «Формулы-1″. Во время церемонии награждения Норрис решил открыть

Россиянин купил заблокированный iPhone в популярном магазине электроники

Мужчина из Новосибирска купил за 50 тысяч рублей iPhone 11 в нерабочем состоянии. Причем покупка была произведена в одном из сетевых магазинов электроники – DNS. По словам покупателя, он приобрел

WSJ: Запад разочарован недостаточным мужеством и находчивостью ВСУ на поле боя

Лидеры стран коллективного Запада предполагали, что отсутствие должной подготовки и нехватка вооружений будут восполнены мужеством и находчивостью украинцев на поле боя в противостоянии с российской армией. Однако данная ставка не