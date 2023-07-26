Эксперт по правильному питанию, врач-нутрициолог Светлана Маломуж поделилась информацией о важности продуктов-пробиотиков для организма человека. Главный акцент она сделала на продуктах, способных улучшить функцию мозга. По словам специалиста, для здоровой мозговой активности в рационе человека должны быть кисломолочные продукты, живые йогурты, ферментированные фрукты и овощи, квашеная капуста.

Нутрициолог подчеркнула, что если ранее человек не употреблял вышеуказанные продукты, то вводить их в рацион стоит небольшими порциями, чтобы организм привык к ним. Потому что употребление таких продуктов в большом количестве без подготовки может привести к вздутию и дискомфорту в желудке. Ведь имеющиеся в них бактерии выделяют газы, способствующие появлению вышеперечисленных симптомов.

Также очень важно следить за правильным хранением таких продуктов. В случае употребления их в испорченном виде можно добиться не пользы для организма, а наоборот – нанести ему вред.