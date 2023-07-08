Американский президент Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи вооруженным силам Украины накануне проведения саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на заявление военного эксперта Илью Крамника.

В ходе провального начала контрнаступления украинская армия уже потеряла десятки западных танков и боевых бронированных машин. По словам эксперта, на минных полях и в результате огня артиллерии ВС России была уничтожена каждая шестая БМП Bradley. Таким образом, в новом пакете военной помощи Киев должен получить дополнительно 32 боевые машины пехоты Bradley и еще 32 единицы Striker.

Также Вашингтон передает ВСУ 31 гаубицу калибра 155 мм, что, по словам эксперта, позволит частично покрыть потери украинских артиллеристов. Российские ударные беспилотники «Ланцет» очень эффективно уничтожают американские гаубицы М777 на фронте.

При этом США впервые передадут Украине кассетные боеприпасы, которые по ряду параметров приближаются к показателям оружия массового поражения. Принцип действия данных боеприпасов не избирательный, из-за чего огромные территории будут превращены, по сути, в минные поля. По мнению Крамника, Вашингтон решился пойти на такой шаг из-за опустевших складов с обычными артиллерийскими боеприпасами.