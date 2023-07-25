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Руководство вооруженных сил Украины попыталось ответить на удары возмездия ВКС Российской Федерации по выявленным целям в Одесской области атакой на патрульный корабль «Сергей Котов». Об этом заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

По его словам, киевский режим надеялся на успешную атаку по российскому патрульному кораблю, поскольку он совершал плановый переход в одиночном порядке. Таким образом, руководство вооруженных сил Украины пыталось доказать своим западным кураторам, что передаваемая им техника используется по назначению.

Эксперт добавил, что атака на военный корабль Черноморского флота является «ответкой» за удары возмездия по целям в Одесской области. Причем, по мнению эксперта, киевский режим и дальше будет использовать полученные от Запада беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера для нанесения ответных ударов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотных надводных аппаратов штатным вооружением патрульного катера «Сергей Котов». Один безэкипажный катер был уничтожен на дистанции 1000 метров, а второй на расстоянии в 800 метров.

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