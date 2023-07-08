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Грузовые и легковые автомобили от производителей, которые ушли с российского рынка, успешно заменили китайские транспортные средства. В настоящий момент небольшие сложности с замещением возникают только в сегменте легких коммерческих машин.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что таких авто с января по июнь текущего года продано 37,7 тысяч единиц. Почти столько же было реализовано в прошлом году. Но в 2021-х их продали вдвое больше.

По остальным сегментам наблюдается рост продаж в сравнении с прошлым годом. Так, грузовых автомобилей продано больше на 66 процентов, автобусов – на 17% и легковых машин – на 14 процентов.

По словам Целикова, Китай уже занимается подготовкой поставок, которые помогут решить эту проблему. Буквально через год полтора в сегменте легкого коммерческого транспорта ожидается реальный прорыв.

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