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По итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею Россия может получить военное снаряжение и боеприпасы от КНДР. Такое мнение в интервью «Национальной Службе Новостей» выразил полковник запаса и эксперт бюро политического анализа Павел Калмыков.

По его словам, Северная Корея не сможет поделиться с Россией беспилотными летательными аппаратами поскольку данное направление у Пхеньяна развито слабо. Однако боеприпасов для обычной артиллерии на складах у Северной Кореи достаточно, так как вся страна работает на оборонно-промышленный комплекс.

Калмыков также добавил, что если о поставках артиллерийских боеприпасов в Россию из КНДР узнает мировая общественность во главе с США и НАТО, то «будет ужасный скандал». По мнению аналитика, Северная Корея может поделиться своими артиллерийскими боеприпасами с Российской Федерацией не только для применения их в зоне проведения специальной военной операции, но также и для защиты восточной границы от японской угрозы.

Эксперт отметил, что на Дальнем Востоке активизировалась Япония, которая недавно опубликовала доклад с упоминанием угрозы, исходящей для них от России. Поэтому на фоне эскалации ситуации между КНР и США по Тайваню необходимо укреплять обороноспособность страны на востоке, резюмировал Калмыков.

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