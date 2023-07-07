Изучение конструкции трофейных британских ракет Storm Shadow займет не менее месяца, однако уже через неделю российские инженеры смогут получать первую важную информацию об этих боезарядах, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

Он напомнил, что ракета была захвачена добровольческим отрядом «Барс-11». По словам главы Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, бойцы прямо на месте отделили от боезаряда блок управления, фугасную и кумулятивную части. Эвакуация оказалась довольно сложной, но сейчас она завершена.

Кнутов пояснил, что в ходе изучения ракеты российским инженерам потребуется выяснить, какие композиты использовались в ее производстве, а также по какому принципу работает инерциальная система наведения.