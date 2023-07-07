Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Изучение конструкции трофейных британских ракет Storm Shadow займет не менее месяца, однако уже через неделю российские инженеры смогут получать первую важную информацию об этих боезарядах, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

Он напомнил, что ракета была захвачена добровольческим отрядом «Барс-11». По словам главы Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, бойцы прямо на месте отделили от боезаряда блок управления, фугасную и кумулятивную части. Эвакуация оказалась довольно сложной, но сейчас она завершена.

Кнутов пояснил, что в ходе изучения ракеты российским инженерам потребуется выяснить, какие композиты использовались в ее производстве, а также по какому принципу работает инерциальная система наведения.

«После детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – рассказал эксперт.

Вам может понравиться

Рогов: военнослужащие ВС России остановили наступление украинской армии на Ореховском направлении

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российскими военнослужащими была пресечена попытка ВСУ осуществить прорыв обороны ВС России на

Политолог Перенджиев: Россия не допустит удара Киева по ЗАЭС

Россия предпринимает все необходимые меры для защиты Запорожской АЭС, поэтому Киев не сможет нанести удар по ней, уверен политолог Александр Перенджиев. Он пояснил, что главным бенефициаром такой атаки является Вашингтон.

Полковник Матвийчук заявил о ликвидации при ударе «Калибром» по Львову 800 военных

В результате ракетного удара по Львову украинские ВС понесли крупные потери. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «Московский комсомолец», что российские «Калибры» уничтожили крупную базу иностранных наемников. Он отметил, что