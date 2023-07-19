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С 16 по 17 июля учеными были зафиксированы сильные вспышки на Солнце. В связи с этим появилось множество сообщений о том, что в эти дни людям с рядом проблем со здоровьем нужно быть крайне осторожными и внимательно относиться к своему самочувствию.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская отметила, что в период магнитных бур у людей, склонных к сердечно-сосудистыми заболеваниям, нарушается аппарат кровообращения. У таких людей повышается риск возникновения приступов стенокардии, резкое изменение кровяного давления.

Согласно исследованиям, есть люди слабо и сильнозависимые от магнитных бурь. Полностью здоровый человек в такой период чувствует себя хорошо. Но люди с хроническими заболеваниями и патологиями могут быть подвержены резкому появлению симптомов головной боли и головокружения, приступов стенокардии, гипертонии и пр.

Также магнитные бури могут оказывать влияние на младенцев и детей дошкольного возраста. Они могут быть капризными, беспокойными во время сна, иметь плохой аппетит.

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