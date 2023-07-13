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У роста цен для россиян на отдых в Турции есть несколько причин. Это и обесценивание турецкой лиры, и инфляция в стране, а также санкции и трудности при перелётах. Об этом в беседе с “Известиями” рассказал владелец сети турагентств Тариел Гажиенко.

По подсчётам эксперта, туры в Турцию в этом году стали дороже для россиян примерно на 40-50 процентов. Из-за обесценивания турецкой валюты и внутренней инфляции товары и услуги для владельцев отелей выросли в цене. Если они хотят держать уровень сервиса высоким, тогда повышение цен – единственный выход из сложившейся ситуации, отметил Гажиенко.

Кроме этого специалист указал, что время перелёта до Турции из России из-за новых воздушных коридоров увеличилось, а в отношении российских авиакомпаний действуют ограничения из-за западных санкций. Всё это также является причинами, по которой цены на отдых в Турции поднялись.

Ранее сообщалось, что по подсчётам специалистов, даже несмотря на рост цен, Турция остаётся одним из наиболее популярных зарубежных направлений у туристов из России.

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