Украина после серьезных потерь бронетехники и живой силы в первые дни контрнаступления вернулась в тактике «малых групп», которые пытаются атаковать на разных участках под прикрытием нескольких боевых машин. Но такой подход приведет только к провалу ВСУ, уверен подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что подобная тактика обычно используется для истощения противника. Но Киев истощает только свой собственный ресурс, так как бросает группы в наступление на открытой местности. Пехотинцы продвигаются очень медленно, поэтому являются мишенями для авиации ВС РФ. Вертолеты и штурмовики с легкостью уничтожают все новые подразделения, не давая им даже приблизиться к линии обороны.