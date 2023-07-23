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Украина после серьезных потерь бронетехники и живой силы в первые дни контрнаступления вернулась в тактике «малых групп», которые пытаются атаковать на разных участках под прикрытием нескольких боевых машин. Но такой подход приведет только к провалу ВСУ, уверен подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что подобная тактика обычно используется для истощения противника. Но Киев истощает только свой собственный ресурс, так как бросает группы в наступление на открытой местности. Пехотинцы продвигаются очень медленно, поэтому являются мишенями для авиации ВС РФ. Вертолеты и штурмовики с легкостью уничтожают все новые подразделения, не давая им даже приблизиться к линии обороны.

«В такой ситуации Украине нужно сейчас воспользоваться возможностью для проведения переговоров с Россией, либо столкнуться с тем, что Россия перейдёт уже в собственное наступление. Тогда под контроль россиян могут перейти даже Одесса и Харьков», – уверен Дэвис.

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