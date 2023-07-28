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Все страны мира, являющиеся крупными поставщиками оружия на глобальном рынке, всегда разрабатывают импортную версию своего передового вооружения, которая значительно отличается от оригинала. Об этом заявил военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, комментируя новость о возможных поставках российских зенитных комплексов в африканские страны.

По мнению эксперта, продажа российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2Э» дружественным странам на африканском континенте укрепит позиции Российской Федерации в регионе. Таким образом, Москва развивает военно-экономическое сотрудничество со странами Африки.

Дандыкин подчеркнул, что данный тип вооружения предназначен для оборонительных действий и представляет собой комплексы ПВО ближнего радиуса действия. Причем поставки зенитных комплексов «Панцирь» и «Тор» в Африку никак не повлияют на обеспечение средствами ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации.

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