Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филёва рассказала, почему не стоит часто пить кофе или чай с молоком. По ее словам, такие напитки следует употреблять не чаще одного-двух раз в день.

Эксперт объяснила, что в сочетании с кофе или чаем молоко теряет свои полезные свойства. Поэтому употребляя молоко вместе с кофе и чаем человек не получает из молока ни кальций, ни белок, ни витамин D. По словам Филевой, употреблять чай с молоком и кофе с молоком часто не полезно. «Когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется плотная и липкая субстанция, которая тяжело усваивается организмом», — объяснила Филева.

Имеющиеся в кофе и чае полезные антиоксиданты и полифенолы при добавлении молока не могут в полной мере усвоиться организмом. К тому же, калорийность таких напитков при добавлении в них молока возрастает в разы, хотя без молока чай и кофе не являются высококаллорийными. Поэтому, по словам специалиста, лучше всего пить такие напитки не чаще одного-двух раз в день.