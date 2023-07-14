Танки Т-14 «Армата» смогут бросить серьезный вызов украинским бронетанковым подразделениям. Эти боевые машины обеспечат российским войскам дополнительные преимущества, сообщило американское издание «1945».

Обозреватель Крис Осборн пояснил, что в конструкции российских танков используются вооружение, технологические решения и защитные компоненты, которые помогут расправляться с западными боевыми машинами, а также с советской техникой, получаемой Украиной от некоторых стран.

Осборн также напомнил о главной особенности танков «Армата». Она заключается в наличии необитаемой башни и в дистанционном управлении вооружением. Экипаж находится в специальной капсуле, предназначенной для обеспечения выживаемости танкистов. На данный момент это уникальное решение, не имеющее аналогов на Западе.