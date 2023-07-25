Украинские спецслужбы задержали в Киеве бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова. Экс-военкома силовики обманным путем вынудили приехать в украинскую столицу. Они гарантировали ему «решение» вопросов без задержания. Однако экс-представитель военной власти Одесской области был задержан прямо на улице в Киеве.

По словам бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука, Борисов был задержан, хотя в суде его заверили о разрешении его дела без задержания. Поэтому экс-военком Одесской области не скрывался от правоохранителей и по собственной воле приехал в Киев.

Известно, что за пару дней до своего ареста Борисов договаривался с местными силовиками, чтобы ему дали возможность выехать за границу. По словам Мосийчука, Евгений Борисов вел себя слишком самоуверенно, однако теперь он оказался за решеткой.

Евгений Борисов был задержан Государственным бюро расследований за коррупцию. Известно, что Борисов «сколотил» немалое состояние во время мобилизации в стране.