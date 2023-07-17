Военное противостояние в Восточной Европе – это не конфликт между Москвой и Киевом. По факту, это война США и России, которая не была объявлена, и которую развязали Соединённые Штаты. Об этом у себя на ютуб-канале заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, а сейчас – журналист Эндрю Наполитано – сообщает РИА “Новости”.

По словам экс-судьи, на противостояние США и России на территории бывшей советской республики, указывает несколько факторов. Во-первых, Вашингтон уже предоставил Киеву военной помощи на полсотни миллиардов долларов. Во-вторых, на территории Украины уже находятся американские солдаты, однако форму ВС США они не носят, заявил Наполитано.

Журналист также напомнил, что США не могут объявить войну России, поскольку Москва не представляет непосредственной угрозы для национальной безопасности Америки. В то же время Соединённые Штаты сами стали для России такой угрозой, на что Москва поспешила ответить.