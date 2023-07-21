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Прекращение огня на Украине не устраивает нынешнюю администрацию Соединённых Штатов Америки. Начало мирных переговоров сейчас свидетельствовало бы о провале планов Белого дома сменить власть в России. Соответствующую точку зрения высказал бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, обозреватель Эндрю Наполитано на своём ютуб-канале. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По словам Наполитано, американские “глобалисты” разными путями уже давно стараются сместить Владимира Путина с поста президента России. Поддержка Киева в конфликте с Москвой направлена на эту же цель.

В Кремле неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Киевом, однако режим, установившийся на Украине, на законодательном уровне ввёл на них запрет. Президент Владимир Путин ранее также отмечал, что страны Запада могут в одночасье завершить конфликт – для этого они должны просто прекратить поставлять вооружения Киеву. Эксперты заявляли, что собственной военной техники у Украины уже практически не осталось. Она воюют только тем, что дают её западные союзники.

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