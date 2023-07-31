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Россия пробила Сухопутный коридор в Крым, а Украину лишила не только выхода к Азовскому, но и доступа к Черному морю. Это победа, уверен экс-советник ЦРУ Джим Рикардс.

В публикации в издании London Real, переведенной РИА Новости, эксперт сообщил о невозможности прорвать оборону ВС РФ на новых территориях. Также он упомянул о двухстах тысячах погибших украинских боевиков и каждодневное увеличение потерь ВСУ.

Россия сумела прорваться к Крыму по Сухопутному коридору, но не этом она вряд ли остановится. Теперь, когда у Киева нету доступа к морю, ВС РФ вполне могут двинуть на Одессу.

По мнению Рикардса, Украина станет очередной страной, по милости западных партнеров превращенной в развалины. При этом НАТО вряд ли станет защищать ее и принимать в свой состав.

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