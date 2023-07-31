Единственное, на что надеется сейчас ВСУ, – самолёты F-16. Но когда они будут поставлены странами Запада, и будет ли от них какой-то толк, неизвестно. Пока же украинская армия продолжает нести потери. Они увеличились после того, как российские войска перешли в наступление в Луганской Народной Республике. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор – передаёт РИА “Новости”.

В интервью на одном из ютуб-каналов Макгрегор обратил внимание, что российские войска не находятся в обороне, а идут в наступление на Купянском направлении, перемалывая силы ВСУ. Из-за этого личный состав украинской армии несёт потери “в промышленных масштабах”.

Макгрегор также указал, что в ближайшее время помощь от стран Запада Киеву вряд ли стоит ждать – страны НАТО уже отдали Украине всё, что могли.