Действующий президент Украины Владимир Зеленский – неудачник, который не смог добиться выгоды для страны от участия в саммите Североатлантического военного блока. Он состоялся на прошлой неделе в Вильнюсе. Такое мнение у себя на ютуб-канале высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Его цитирует РИА “Новости”.

Соскин указал, что по итогам саммита НАТО Украина осталась с тем же, с чем и была. Приглашения в альянс страна не получила, нового вооружения, особенно боевой авиации, – тоже. Таким образом, участие Зеленского никак не помогло украинской армии нарастить темп контрнаступления, в котором она, по сути, завязла – резюмировал Соскин.

Экс-советник бывшего украинского президента в своей речи в очередной раз призвал украинский народ взглянуть правде в глаза и снова задуматься, что государство возглавляет человек, который “ничего не понимает ни в экономике, ни в военном деле”.