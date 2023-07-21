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Украине требуется “перезагрузка”. Для этого президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Он уже натворил достаточно, чтобы загубить будущее страны. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Его цитирует РИА “Новости”.

В своём видеоблоге на хостинге YouTube Соскин назвал провалы Зеленского. Глава государства, со слов экс-советника, не смог добиться вступления страны в НАТО, сохранить зерновую сделку, которая приносила Украине прибыль, “утопил” государство в долгах перед другими государствами. Кроме этого, Соскин обратил внимание на неудачи ВСУ на фронте и невозможность нынешней власти организовать оборону военных объектов, которые постоянно уничтожают российские войска.

Всё это, по мнению экс-советника бывшего президента, ведёт страну в “мрачное” будущее. Единственным выходом из такой ситуации станет отставка Зеленского или его добровольный уход с поста главы государства.

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