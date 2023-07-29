Самым страшным для ВСУ российским оружием являются тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и планирующие бомбы. Об этом бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue works, передает РИА Новости.

Эксперт заявил, что командование ВСУ и руководство Украины скрывает огромные потери от этих видов вооружения. Удары с его использованием ВС РФ наносят, не дожидаясь приближения противника к своим позициям. Как только подразделения украинской армии оказываются в серой зоне, по ним начинают отрабатывать ТОС-1А, а также реактивная и ствольная артиллерия. Это отбивает у боевиков всякое желание продвигаться дальше.

«После этого украинские военнослужащие либо погибают, получают ранения, либо отступают», – отметил Риттер.

Американский эксперт регулярно заявляет, что у ВСУ нет никаких шансов одержать победу в СВО, так как российская армия гораздо лучше оснащена и подготовлена.