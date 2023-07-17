Поставка США кассетных бомб Украине – не более чем попытка вывести ВСУ из тяжёлого состояния, в котором они сейчас пребывают. Однако поставка такого рода боеприпасов никак не изменит ни ситуацию на фронте, ни состояние украинской армии. Такую точку зрения высказал бывший разведчик из США Скотт Риттер – передаёт РИА “Новости”.

В эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty Риттер предположил, что силы ВСУ окончательно иссякнут уже к концу лета этого года. Максимум – к началу осени. Украинская армия не сможет вести масштабные боевые действия, и как следствие, потерпит поражение от ВС РФ.

Главной проблемой экс-разведчик назвал “снарядный голод”, который сейчас испытывают ВСУ. Без боеприпасов украинская армия обречена на поражение, отметил специалист.