Атака на Крымский мост является для западных стран вполне «стандартной практикой» ведения боевых действий. Об этом в беседе с журналистами заявил бывший офицер ВВС США Станислав Крапивник.

Отставной американский офицер является уроженцем СССР, чей отец был диссидентом, который вывез свою семью в Соединенные Штаты Америки. Крапивник отдал службе в армии США 11 лет своей жизни. Он служил в оперативной группе 18-го десантного корпуса американской армии, поэтому изнутри знает традиции ведения боевых действий западными странами.

По его словам, для западных стран ведение боевых действий против гражданского населения является стандартной практикой. Причем избранная киевским режимом тактика тотального террора была подсказана военными экспертами из Вашингтона. В рамках данной концепции, для достижения цели допускается нанесение удара по любому инфраструктурному объекту, а случайные жертвы со стороны гражданского населения для них не имеют значения.

В заключение Крапивник заявил, что на Западе не остановятся ни перед чем для достижения желаемого результата. «У них попросту нет тормозов, нет чувства справедливости, нет души», – резюмировал бывший офицер ВВС США.