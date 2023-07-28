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Военный эксперт Станислав Крапивник, ранее служивший в ВС США, раскрыл тактику Североатлантического альянса, используемую для прорыва обороны потенциального противника. Он отметил, что Украина даже не пыталась ее применять, что является одной из причин провала ВСУ.

Для успешного прорыва обороны армии НАТО используют превосходство в воздухе. Украина его не имеет, но вполне могла бы как минимум побороться за преимущество. Также она проигрывает России по численности артиллерии.

Но все же главной причиной провального контрнаступления, приводит слова Крапивника портал «Военное дело», является некачественная подготовка военнослужащих. В этом как раз нет ничего удивительного, так как Киев бросает в бой солдат, которых буквально неделю или две назад схватили на улице и силой запихнули в микроавтобус, чтобы вывезти на линию соприкосновения.

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