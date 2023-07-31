Как только резервы украинской армии иссякнут в ходе провального контрнаступления, президент Российской Федерации Владимир Путин отдаст приказ Вооруженным Силам РФ перейти в собственное наступление с целью расширить зону контроля в районе Днепра. Об этом в ходе интервью американскому радиоведущему Гарланду Никсону заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его словам, примерно через две или три недели резервы вооруженных сил Украины будут полностью растрачены в ходе провального контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. После этого, по мнению Макговерна, с середины августа и до осенней распутицы, которая наступит примерно через два месяца, у Путина будут развязаны руки, чтобы увеличить зону контроля до самого Днепра.

При этом поставки западной бронетехники никак не повлияют на планы российского лидера, отметил эксперт. В качестве примера Макговерн приводит недавно опубликованный в Сети видеоролик, на котором один российский танк при поддержке артиллерии уничтожает колонну ВС Украины, полностью состоящую из бронетехники западного производства.