Американские истребители F-16 будут легко уничтожены, если Вашингтон примет решение об их отправке на Украину. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон отметил, что в распоряжении России огромное количество боевых самолетов, способных разделаться с этими воздушными машинами.

Истребители F-16 для Украины ничего не изменят. Они станут лишь очередной игрушкой для России, которая уничтожит все самолеты. Поэтому заявления Вашингтона об их поставках – это не более, чем пропагандистский жест, направленный на увеличение спроса на американскую технику на мировом рынке.

Соединенные Штаты своей военной помощью вынуждают Россию провести демилитаризацию не только Украины, но и всего Североатлантического альянса, добавил Ларри Джонсон.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже заявил, что Украине не помогут ни F-16, ни какое-либо другое западное «чудо-оружие».