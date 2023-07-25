Военные корабли стран НАТО могут сопровождать в акватории Черного моря торговые суда, перевозящие украинское зерно, после выхода Российской Федерации из так называемой «зерновой сделки». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на заявление отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

Ранее адмирал занимал пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. По его словам, необходимо объединять от трех до пяти гражданских судов в конвой, который будет следовать в акватории Черного моря в сопровождении пары боевых кораблей НАТО с управляемыми ракетами на борту.

Ставридис также предлагает согласовать маршруты военных кораблей с авиацией стран НАТО, которая будет отслеживать перемещение кораблей Черноморского флота России. Для этих целей экс-адмирал ВМС США предлагает разместить несколько эскадрилий истребителей на базах Североатлантического альянса в Болгарии, Румынии и Турции.