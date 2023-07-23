Санкционная политика американского Минфина ударила по российским туристам, которые отправляются отдыхать за границу. Из-за многочисленных рестрикций путешественники, которые привыкли везде использовать карты, рискуют в какой-то момент остаться без денег. Но выход из этой ситуации есть, рассказал телеканалу «360» экономист Евгений Змиев.

Он пояснил, что в поездку за границу имеет смысл брать наличные доллары, евро или другую иностранную валюту. Такая возможность имеется, россияне могут вывозить из страны суммы до 10 тысяч долларов на 1 человека.

Если же имеется декларация, подтверждающая доходы, можно вывезти и гораздо большую сумму, рассказал эксперт.

По его словам, наличные позволят подстраховаться на случай, если из-за санкций исчезнет возможность использовать за рубежом банковскую карту.