До конца лета курс доллара может составить 100 рублей или даже пересечь эту отметку, считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова. Она пояснила, почем доллар и евро так стремительно растут.

По словам Орловой, этот процесс начался еще в конце прошлого года. Профицит по торговле с тех пор заметно сократился. Кроме того, в последние месяцы наблюдается тревожный новостной фон, который провоцирует отток капитала.

Ключевые игроки валютного рынка пока не видят никакого смысла продавать валюту и пока они будут бездействовать курсы могут вырасти до трехзначных чисел.

“У меня на август был таргет 90 рублей за доллар, но мы его преодолели сейчас. 100 рублей за доллар в течение ближайших месяца-полутора мне кажется слишком сильно, я бы пока в 95 пока целилась. Но, с другой стороны, у нас летние месяцы традиционно достаточно турбулентные, и я не могу исключать такой сценарий”, – сообщила экономист.

Напомним, что евро сегодня достиг отметки в 99 рублей, а доллар торгуется по цене чуть выше 91 руб.