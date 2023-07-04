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Группа российских ученых во время научной экспедиции смогла найти следы древнего ледника на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. По словам специалистов, есть вероятность того, что в будущем в Югре может повториться ледниковый сценарий. Об этом сообщило издание «Известия».

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, к.э.н. Владимир Пинаев рассказал, что существует множество теорий о будущем Сибири и о возможности повторного возникновения на ее территории вечной мерзлоты. По его словам, ученые считают, что на данный момент человечество живет в межледниковый период. И если данные утверждения верны, то после межледникового вновь наступит ледниковый. Поэтому утверждение, что Сибирь вновь окутает вечная мерзлота, вполне оправдано.

Ученый отметил, что природные процессы являются цикличными, поэтому вполне логичны данные предположения. Однако, по его словам, процесс климатических изменений может протекать достаточно длительный период.

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