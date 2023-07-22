Неизвестный украл из магазина «Пятерочка» в Екатеринбурге сканер для сбора информации о товарах. По мнению правоохранителей, он подумал, что это мобильный телефон, сообщила пресс-служба управления МВД по городу.

Инцидент произошел в магазине на улице Краснофлотцев, 5. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как покупатель с корзиной продуктов забирает сканер, который находится на стеллаже. Не исключено, что он просто перепутал прибор с сотовым телефоном.

«Пятерочка» из-за действий злоумышленника понесла ущерб на сумму в 15 тысяч рублей. В пресс-службе уточнили, что мужчина украл сканер еще 12 апреля. Найти его с тех пор так и не удалось. Правоохранители обратились к мужчине с просьбой вернуть устройство и объяснить свои действия, а также попросили всех, кто узнал покупателя на видео, связаться с полицией.