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Городские власти популярного туристического города Александрия в Египте решили возобновить доступ к прибрежной зоне для отдыхающих после трехлетнего перерыва, когда в течение одного дня в море погибло сразу 11 туристов.

Трагические события в Александрии произошли три года назад. Тогда в 2020 году на одном из местных пляжей в море утонуло сразу 11 отдыхающих, из-за чего данную местность начали называть «пляж смерти». По данным местных СМИ, главная опасность для туристов заключается в скалистом берегу и сильном подводном течении.

Однако египетский чиновник Мохамед Абдель Разека заявил, что городские власти разработали строгие ограничения для отдыхающих, нарушение которых будет караться принудительным удалением с пляжа. Глава центрального управления по туризму и курортам Египта подчеркнул, что все недостатки пляжа, из-за которых жизни туристов подвергались опасности, были устранены.

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