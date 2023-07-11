Городские власти популярного туристического города Александрия в Египте решили возобновить доступ к прибрежной зоне для отдыхающих после трехлетнего перерыва, когда в течение одного дня в море погибло сразу 11 туристов.

Трагические события в Александрии произошли три года назад. Тогда в 2020 году на одном из местных пляжей в море утонуло сразу 11 отдыхающих, из-за чего данную местность начали называть «пляж смерти». По данным местных СМИ, главная опасность для туристов заключается в скалистом берегу и сильном подводном течении.

Однако египетский чиновник Мохамед Абдель Разека заявил, что городские власти разработали строгие ограничения для отдыхающих, нарушение которых будет караться принудительным удалением с пляжа. Глава центрального управления по туризму и курортам Египта подчеркнул, что все недостатки пляжа, из-за которых жизни туристов подвергались опасности, были устранены.