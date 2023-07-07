ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание E1 показало, как уральцы спасаются от жары и опубликовало видеозапись из кемпинга Первоуральска.

Для съемки был выбран жаркий день, поэтому в кемпинге оказалось очень много людей. Сотрудник по имени Антон рассказал, что пляж в знойную погоду занят практически полностью. Причем отдыхают здесь и красивые девушки, фото которых появились на страницах издания.

На снимках видно, что на территории кемпинга установлено множество шезлонгов. Некоторые из них пустуют, так как отдыхающие находятся в воде. Они охлаждаются после жаркого солнца, а затем потягивают коктейли и развлекаются.

Девушки, которых приметил фотограф, с удовольствием позировали ему, поэтому массовая фотосессия удалась на славу. После этого уральские красавицы отправились загорать и хорошо проводить время.

Вам может понравиться

Умерла актриса из сериалов «Гончие-2» и «Ментовские войны-4» Ида Добыш

Актриса Ида Добыш, которая начала сниматься в кино и телесериалах в 68 лет, умерла 30 июня. Об этом сообщил портал «Российская газета». Родилась актриса 10 января 1935 года. Первая ее

Алтайский ученый создал «Противоградовую ракету» для разгона облаков и тушения пожаров

Кандидат наук Павел Пивень, занимающий должность доцента кафедры природопользования и геоэкологии Института географии Алтайского государственного университета, создал специальную ракету, предназначенную для разгона облаков с градом. Об этом сообщает пресс-центр краевого

Фонтанка: Пригожину вернули изъятые 10 млрд рублей

Петербургское издание «Фонтанка.ру» сообщает, что основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину были возвращены изъятые во время обысков в Санкт-Петербурге 10 миллиардов рублей. По информации издания, вечером 2 июля Пригожин обратно получил