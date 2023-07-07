Издание E1 показало, как уральцы спасаются от жары и опубликовало видеозапись из кемпинга Первоуральска.

Для съемки был выбран жаркий день, поэтому в кемпинге оказалось очень много людей. Сотрудник по имени Антон рассказал, что пляж в знойную погоду занят практически полностью. Причем отдыхают здесь и красивые девушки, фото которых появились на страницах издания.

На снимках видно, что на территории кемпинга установлено множество шезлонгов. Некоторые из них пустуют, так как отдыхающие находятся в воде. Они охлаждаются после жаркого солнца, а затем потягивают коктейли и развлекаются.

Девушки, которых приметил фотограф, с удовольствием позировали ему, поэтому массовая фотосессия удалась на славу. После этого уральские красавицы отправились загорать и хорошо проводить время.