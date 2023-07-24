Актер Джонни Депп на гастролях в Венгрии оказался в больнице. Об этом со ссылкой на информированные источники передает портал Blikk.

По словам журналистов, Депп, который приехал в Будапешт на гастроли с группой Hollywood Vampires, не вышел на саундчек. Особого внимания на это не обратили, так как актер часто ведет себя подобным образом. Однако когда он не появился и непосредственно перед выступлением, участники группы забили тревогу.

Деппа нашли в номере. Он потерял сознание по неустановленным пока причинам. Тут же была вызвана скорая помощь, а шоу пришлось отменять в самый последний момент из-за неудовлетворительного состояния здоровья 60-летнего артиста.

СМИ, разумеется, уже разгоняют в Сети версии об алкогольном или даже наркотическом отравлении актера. Однако официальной информации от менеджеров группы и непосредственно самого Джонни Деппа пока не поступало.