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Американский актёр и режиссёр Джонни Депп обратился к российской аудитории. Видео с короткой речью перед показом нового фильма с его участием публикует “Российская газета”.

В обращении Депп благодарит зрителей, что они нашли время посмотреть фильм “Жанна Дюбарри“, в которой актёр сыграл роль французского короля Людовика XV. Кроме этого Депп говорит, что гордится картиной, надеется что зрители получат от неё удовольствие, а в конце добавляет: “Берегите себя, и до встречи”.

Похожим образом Джонни Депп уже общался к российскими зрителями. В 2021 году он записывал обращение и приглашал россиян на его премьеру фильма “Великий”.

Фильм “Жанна Дюбарри“ рассказывает историю фаворитки короля Людовика XV. Прокат французской кинокартины в России стартует 20 июля. Мировая премьера состоялась в мае.

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