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В дорожно-транспортном происшествии в Вольском районе Саратовской области в субботу пострадали две женщины.

Региональное управление Госавтоинспекции сообщило, что авария произошла на 2-м километре подъезда трассы Сызрань – Саратов – Волгоград к населенному пункту Балаково. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 28-летним водителем за рулем, и иномарка BMW, которой управлял 37-летний мужчина.

Оба водителя отделались легким испугом. Зато не повезло пассажиркам иномарки и отечественного автомобиля. После аварии были госпитализированы 23-летняя девушка, которая ехала в «Ладе» и 36-летняя женщина из BMW.

«Лада Гранта», которую выбросило с дороги, получила серьезные повреждения. В результате столкновения у нее смяло салон и багажник. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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