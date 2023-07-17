Две молодые российские туристки на видеозаписи заявили, что теракт на Крымском мосту был осуществлен «слишком рано». Легкомысленно смеясь, девушки сообщили, что из-за этого они были вынуждены остаться в Краснодарском крае, так как не успели проехать в Крым.

“Взорвали мост перед нами прям”, – заявила одна из девушек.

Другая в ответ произнесла, что “могли бы на час попозже”.

Туристки заявили, что для них это «приключение», так как в Тамани очень сложно найти место для временного проживания. Они к моменту съемки успели обойти и обзвонить около полусотни гостиниц, но там все номера заняты отдыхающими.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин дал поручение оказать посильную помощь туристам, застрявшим в Краснодарском крае из-за террористического акта. Также он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину оценить масштабы повреждений на месте, а также принять все меры для скорейшего начала ремонтных работ на Крымском мосту.