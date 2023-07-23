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Руководство США пришло к неизбежному выводу спустя полтора месяца после начала контрнаступления украинской армии – ВС Украины не смогли эффективно реализовать на земле запланированный в штабе маневр. При этом ответственность за провальное контрнаступление лежит на самих украинцах, по мнению Вашингтона.

Политолог-американист Малек Дудаков в своем Телеграм-канале отмечает, что в Пентагоне военные стратеги США прекрасно осознавали низкие шансы украинской армии на успех в летнем контрнаступлении. Вооруженным силам Украины не хватает бронетехники, артиллерии и авиации. Также существуют серьезные проблемы с профессионализмом украинских солдат.

Дудаков отметил, что в Киеве изменили тактику ведения контрнаступления, отказавшись от лобовых атак бронетанковыми колоннами. Вместо этого вооруженные силы Украины пытаются ослабить российскую линию обороны постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами.

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