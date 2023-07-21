Мукминат Шабасова из Махачкалы решила посетить косметолога с целью пройти процедуру по увеличению ягодиц на дому. Однако мероприятие закончилось трагически – Шабасова скончалась сразу после введение препарата. Близкие друзья погибшей девушки раскрыли подробности трагедии.

По словам близкого друга девушки, Мику отговаривали все ее знакомые от посещения косметолога Умы, из-за ее плохой репутации и отсутствия опыта. Косметолог была широко известна в Дагестане своей некачественной работой по наращиванию ресниц, а недавно она закончила двухнедельные курсы косметолога и начала практиковать увеличение губ и ягодиц. Друзья советовали девушке накопить денег на процедуру у хорошего специалиста.

Однако поскольку Мика была знакома с Умой, она решила довериться ей и в итоге посетила процедуру по увеличению ягодиц. При этом, по словам друга, Мика в преддверии визита к косметологу заболела, и температура не сбивалась ниже +38. Однако она в тайне от друзей поздно вечером решила поехать домой к Уме и все же пройти косметологическую процедуру.

В итоге Мика скончалась сразу после введения ей обезболивающего препарата лидокаина. Врачи скорой помощи смогли только констатировать смерть. Теперь друзья Мики обвиняют Уму в том, что она не провела пробу на аллергическую реакцию на препарат и надеются, что косметолог понесет суровое наказание.