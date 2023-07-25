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Бывший президент США Дональд Трамп в эфире официального YouTube-канала промоушена UFC прокомментировал выступление в октагоне экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагамедова.

«Хабиб был великолепен», – заявил Трамп. По его словам, он бы хотел, чтобы Нурмагамедов продолжил выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате. Поэтому Трамп даже задал вопрос Дэйну Уайту, собирается ли он предложить Хабибу вернуться в октагон.

Напомним, что Нурмагамедов успешно защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе три раза, а потом решил завершить свою карьеру. При этом Хабиб принял участие в 29 профессиональных поединках, причем в каждом из них он вышел победителем. Свой последний победный бой российский боец провел против американца по имени Джастин Гейджи в октябре 2020 года.

По версии портала Sherdog Хабиб вошел в тройку лучших бойцов UFC в период 2010-х годов. Российский боец занял почетное третье место в рейтинге, сразу после тяжеловеса Джона Джонса и американского бойца Деметриуса Джонсона.

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