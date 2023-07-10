Алла Пугачева вместе с «опальным» супругом Максимом Галкиным (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) намеревается побывать летом в Латвии, где примет участие в музыкальном фестивале. Организовывают его Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс, которые не пригласили исполнителей из России.

Издание «Аргументы и Факты» пообщалось с домработницей Аллы Борисовны Люсей, которая рассказала, как Пугачевой живется в Израиле. Люди говорят, отметила она, что живется тяжеловато, так как певице не подходит местный климат.

Также Люся сообщила, что Алла Пугачева хоть и не очень любит Латвию, но имеет там друзей. Во время последней поездки она тесно общалась с Игорем Николаевым, Ильей Резником и с Раймондом Паулсом.

Домработница рассказала, что не знает, есть ли у Пугачевой дом в Латвии. Но отметила, что певица живет не бесплатно, в Прибалтике ей все обходится недешево, о чем постоянно пишут СМИ.