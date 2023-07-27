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Дочь популярного российского исполнителя Сергея Жукова, Ника, сделала свой дебют в мире музыки, выпустив свою первую песню. 

Трек под названием «Девочка-плакса» стал главной музыкальной темой сериала Сергея Жукова под названием «Плакса». Премьера этой песни намечена на сентябрь текущего года.

Зрители на недавнем концерте группы «Руки Вверх», который прошел на столичном стадионе «Лужники», стали первыми, кто услышал исполнение песни Ники Жуковой.

Ранее стало известно, что компания Сергея Жукова планирует снять новую комедию. Производством проекта занимается компания «Руки Вверх Продакшн», созданная лидером группы «Руки Вверх!». По сюжету комедии несостоявшийся кинорежиссер, оказавшись в необычной ситуации, начинает работать в видеосалоне. Однако он получает необычное предложение от начальника колонии – снимать с заключенными свои версии культовых фильмов от «Терминатора» до «Кошмара на улице Вязов».

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