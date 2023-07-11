Американский президент Джо Байден во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком все время смотрел в шпаргалку. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

10 июля лидер США встретился с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком в Лондоне. Автор статьи отмечает, что для поддержания беседы с британским премьером Байден все время подсматривал в свою шпаргалку.

Журналисты британского издания даже сделали стоп-кадр видеозаписи встречи лидеров США и Великобритании, на которой видно содержание шпаргалки Байдена. Американский президент перед общением записал себе главные темы беседы, чтобы не забыть их.

Судя по опубликованной фотографии, Байден решил напомнить себе о НАТО, Турции, Швеции, самолетах F-16, искусственном интеллекте и Атлантической декларации. Автор материала подчеркивает, что данный факт является доказательством снижения умственных способностей американского президента.