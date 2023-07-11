ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский президент Джо Байден во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком все время смотрел в шпаргалку. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

10 июля лидер США встретился с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком в Лондоне. Автор статьи отмечает, что для поддержания беседы с британским премьером Байден все время подсматривал в свою шпаргалку.

Журналисты британского издания даже сделали стоп-кадр видеозаписи встречи лидеров США и Великобритании, на которой видно содержание шпаргалки Байдена. Американский президент перед общением записал себе главные темы беседы, чтобы не забыть их.

Судя по опубликованной фотографии, Байден решил напомнить себе о НАТО, Турции, Швеции, самолетах F-16, искусственном интеллекте и Атлантической декларации. Автор материала подчеркивает, что данный факт является доказательством снижения умственных способностей американского президента.

Вам может понравиться

Украинские власти эвакуируют госучреждения из Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации за несколько последних суток значительно продвинулись на Купянском направлении. Российским бойцам удалось освободить ряд территорий на востоке Харьковской области. Такое заявление было сделано подполковником НМ ЛНР

Times: Ирландия планирует потратить 5,5 млрд евро на украинских беженцев в период с 2022 по 2024 года

Правительство Ирландии намерено выделить 5,5 миллиарда евро для помощи беженцам из Украины в течение двух лет. Об этом в своем материале со ссылкой на финансовый отчет сообщает британская газета Times.

“Известия”: в России могут вернуть практику распределения выпускников медицинских вузов

Кадровая проблема остаётся одной из наиболее острых в здравоохранении. Для её решения в России подумывают вернуться к существовавшей в Советском Союзе практике распределения выпускников-медиков. Пока такая возможность обсуждается в Госдуме.