В последнее время фильмов и сериалов по “Звёздным войнам” и о супергероях Marvel вышло настолько много, что они путают зрителей и снижают к соответствующему контенту интерес. На этом фоне компания Disney, которая владеет правами на обе франшизы, поменяет свою стратегию в производстве контента по указанным вселенным. Об этом заявил президент медиа-корпорации Боб Айгер – передаёт издание “Чемпионат”.

Впрочем, одной только сменой фокуса внимания аудитории Disney не руководствуется. Производство контента что о супергероях, что о “далёкой-далёкой галактике” стоит немалых денег. Снижением числа фильмов и сериалов, компания намерена уменьшить также свои затраты.

Айгер отметил: Disney планирует в ближайшие годы сосредоточиться не на количестве, а качестве производимого контента – каждый фильм или сериал должны стать событием для индустрии развлечений.